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CDPR: в Cyberpunk 2077 больше от RPG, чем в The Witcher 3

Опубликовано: 5 час. 24 мин. назад
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В одном из последних интервью старший дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост напомнил, что следующее творение CD Projekt RED – это прежде всего RPG. По словам разработчика, вид от первого лица и наличие оружия не превращает проект в шутер.

Создатель подчеркнул, что во многих отношениях Cyberpunk 2077 дарит «более глубокий ролевой опыт», чем The Witcher 3: Wild Hunt. В грядущем проекте CDPR на первом месте кастомизация персонажа, вариативность в диалогах, разветвленная прокачка, выбор экипировки и стиль прохождения. Эти элементы, по словам Майлза Тоста, и делают из игры полноценную RPG.

В том же интервью разработчик рассказал, как команда пытает обосновать каждую закрытую дверь, куда не сможет пройти главный герой. CD Projekt RED старается сделать так, чтобы препятствия не ощущались искусственными и не ломали погружение.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now.

 

Скриншот игры Cyberpunk 2077

 

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