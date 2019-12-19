CD Projekt RED добавила в «Гвинт» новогоднее событие

Сегодня компания CD Projekt RED добавила в свою карточную игру «Гвинт» новогоднее событие. Продлится оно с 19 декабря по 9 января – в течение этого времени геймеры смогут опробовать новый контент и получить разнообразные награды.

За участие в событии выдается титул «Путник зимнего Солтыция» и праздничное игровое поле. На последнем, к слову, будут периодически появляться снеговики, которых нужно прогонять для открытия уникальных наград вроде аватаров, рубашек, рамок, титулов и т.д. Еще одно интересное нововведение – это Йольское испытание, связанное с Сантой ан Крайтом.

Кроме того, теперь пользователи могут найти во внутриигровом магазине тролля Лавка особый комплект зимнего Солтыция (тематические украшения) и праздничный набор 2019 года (25 улучшенных премиальных бочек и другое).