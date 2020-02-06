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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Carcassonne и Ticket to Ride – новые бесплатные игры в Epic Games Store

Опубликовано: 3 час. 18 мин. назад, Mypulse
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Сегодня в магазине Epic Games Store началась очередная раздача игр. Бесплатно можно получить сразу два проекта, которые являются адаптациями настольных развлечений – Carcassonne и Ticket to Ride. Завершится акция 13 февраля 2020.

В Carcassonne пользователи действуют на одной карте средневековой Франции, выкладывая изображения ландшафта. Плитки нужно соединять дорогами, чтобы потом размещать на них различных подданных.

В Ticket to Ride соревнуются сразу несколько геймеров. Победит тот, кто быстрее остальных проложит железные дороги между станциями. Среди доступных локаций – Европа, Индия и Китай.

 

Carcassonne картинка

 

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