Capcom показала роль классов в новом трейлере Exoprimal

Издательство Capcom опубликовало новый трейлер Exoprimal, в котором вновь показала геймплей футуристического экшена. На этот раз авторы решили затронуть тему командной работы в будущей новинке и показать роль каждого из классов во время сражений.

К примеру, танк умеет привлекать внимание врагов и создавать энергетический щит, чтобы их сдерживать. В это время штурмовой класс наносит динозаврам массу урона и кидает гранаты с АОЕ уроном, а игроки поддержки лечат раненых напарников и воскрешают их.

Exoprimal – это командный экшен в сеттинге недалекого будущего, в котором игроки надевают экзоскелеты для борьбы с толпами динозавров. Проект будет иметь PvE и PvP -режимы. В них игроки могут как сразиться с другой командой, так и объединится с ней, чтобы уничтожить общего врага.

Релиз Exoprimal запланирован на 2023 год для платформ PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.