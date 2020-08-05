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Дюка Опубликовал Дюка 0

Call of Duty 2020 уже в играбельном состоянии

Опубликовано: 05.08.2020 09:43:31, Дюка
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Во время отчета перед инвесторами компания Activision заявила, что новая Call of Duty находится в разработке у Treyarch и Raven Software, а сама Activision в данный момент проводит внутреннее тестирование игры. Также сообщается, что новости о следующей части COD будут объявлены уже в ближайшее время.

Ранее Activision подтвердила, что новая Call of Duty появится в 2020 году, однако, не сообщалось, кто ее разрабатывает. Более того, теперь известно, что наряду с мультиплеером в игре будет и режим Кампании.

 

Скриншот игры Call of Duty: Black Ops 4

 

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