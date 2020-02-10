System Shock 3 уже долго находится в разработке, но, похоже, мир так и не увидит продолжения знаменитой киберпанк-серии. Согласно информации от VideoGamesChronicle, вся команда, отвечавшая за создание проекта, больше не работает. Сценарист, директор, ведущий программист, директор по дизайну и другие сотрудники подтвердили факт ухода из OtherSide в течение пяти последних месяцев после того, как компания год искала нового издателя.



Будущее System Shock 3 под угрозой

В феврале 2019 года бывший издатель System Shock 3, компания Starbreeze, которая испытывала финансовые проблемы, была вынуждена продать права на издание проекта, чтобы вернуть средства, вложенные в его развитие. Позже OtherSide заявляли, что ведут переговоры со многими заинтересованными издателями и что у компании есть достаточно средств, чтобы самой себя финансировать. Однако, судя по всему, не все так хорошо складывается.

Остается ждать следующей информации, но пока будущее System Shock 3 туманно.