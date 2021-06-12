Будущее Assassin's Creed Вальгалла

Во время Ubisoft Forward разработчики объявили, что впервые в истории серии для Assassin’s Creed Вальгалла продолжат выпуск нового контента на второй год. Также рассказали о дополнении «Осада Парижа» и «Интерактивном туре: эпоха викингов».

Релиз «Осады Парижа» состоится этим летом, а его события развернутся в землях Франкии. Там игроков ждут новое оружие, способности, навыки и новые враги. В дополнении появятся задание на проникновения в определенные локации для уничтожения целей, а как именно их устранять, игроки будут решать сами. «Осада Парижа» будет доступна для всех владельцев Season Pass бесплатно и с доплатой для владельцев основной игры.

Осенью владельцы Assassin's Creed Вальгалла смогут отправиться в «Интерактивный тур: эпоха викингов», где узнают историю и традиции викингов, а также примерят на себя роль личностей, живших в Норвегии и Англии IX века.

Также в конце представленного видео показали загадочное изображение таинственного портала, через который Эйвор сможет продолжить свои приключения. Однако игрокам придется подождать, чтобы выяснить, куда он приведет протагониста.