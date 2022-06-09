Брутальный шутер Warhammer Darktide обзавелся геймплейным трейлером

Студия Fatshark посетила шоу Summer Game Fest и показала геймплей грядущего кооперативного экшена Warhammer Darktide.

Как можно заметить по ролику, это весьма активная игра, где можно устраивать настоящую мясорубку. В арсенале игрока оружие ближнего и дальнего боя. Выбирайте меч, бензопилу, автомат или используйте ментальные способности, лопая головы супостатов.

По сюжету героям предстоит отбить город Терциум от полчищ кровожадных врагов. А кем будет ваш герой – решайте сами. Здесь действительно богатые возможности кастомизации.

Релиз Warhammer 40,000: Darktide состоится 13 сентября для ПК и Xbox Series X|S.