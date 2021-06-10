Bloodhunt – новая игра во вселенной Vampire: The Masquerade

Компания Sharkmob работает над новой игрой во вселенной Vampire: The Masquerade, но она далека от обычных для этой франшизы ролевых игр с тяжелыми диалогами. Вместо этого нас ждет насыщенный боевыми действиями экшен в жанре «королевской битвы» с мечами, дробовиками и снайперскими винтовками. На Summer Game Fest разработчики более подробно продемонстрировали проект. Первоначально игра была анонсирована еще осенью 2020 года, но сегодня наконец получила свое название – Bloodhunt.

В новом ролике впервые показаны кадры на движке из альфы. Вампиры из разных кланов сойдутся между собой на улицах Праги, а игроки смогут выбрать свой клан по вкусу и в соответствии с желаемым стилем игры.