Black Myth: Wukong – новая игра по китайскому роману Journey to the West

Китайская инди-компания Game Science анонсировала свою AAA-игру в жанре экшен-приключение, основанную на китайском романе Journey to the West (Путешествие на Запад). Она получила название Black Myth: Wukong, а разрабатывается проект на движке Unreal Engine 4 для ПК и консолей.

Разработчики Black Myth: Wukong представили 13-минутный геймплей трейлер на стадии пре-альфы, и уже сейчас проект выглядит многообещающе.

Напомним, что в 2010 году по этой вселенной был выпущен успешный проект Enslaved: Odyssey to the West от Ninja Theory.