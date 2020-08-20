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Дюка Опубликовал Дюка 8

Black Myth: Wukong – новая игра по китайскому роману Journey to the West

Опубликовано: 6 час. 19 мин. назад, Дюка
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Китайская инди-компания Game Science анонсировала свою AAA-игру в жанре экшен-приключение, основанную на китайском романе Journey to the West (Путешествие на Запад). Она получила название Black Myth: Wukong, а разрабатывается проект на движке Unreal Engine 4 для ПК и консолей.

Разработчики Black Myth: Wukong представили 13-минутный геймплей трейлер на стадии пре-альфы, и уже сейчас проект выглядит многообещающе.

Напомним, что в 2010 году по этой вселенной был выпущен успешный проект Enslaved: Odyssey to the West от Ninja Theory.

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новыестарые8 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Прометей (уровень 29)1 час. 0 мин. назад
Выглядит потрясающе. Если только это не будет очередной souls-like, которые я не перевариваю, обязательно возьму и с удовольствием сыграю в такое.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)1 час. 24 мин. назад
Вот это? Инди-компания? Инди?! Выглядит очень топово, бой с пушистиком-волком и вовсе услада для глаз.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)4 час. 14 мин. назад
Avtor-avtora писал(а):
Если я не ошибаюсь это китайские сказки/легенды о короле Обезьян good3
Не ошибаешься, но не сказки, а китайский роман вполне себе определенного автора.
Как те же самые западные фентези типа Толкина.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)4 час. 23 мин. назад
Если я не ошибаюсь это китайские сказки/легенды о короле Обезьян good3
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 54 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 20.08.2020 18:31:28
Выглядит и правда жирно. Китайцы атакуют. Сначала Bright Memory, которую один китаец изначально пилил, теперь вот такое вот "инди", а еще же китайская "Зельда" скоро, которая выглядит просто офигительно. Всё, скоро западные разработчики окончательно повязнут в донатах и повестках, и весь рынок займут азиаты, инфа 146%.
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)5 час. 18 мин. назад
Ничоси, инди...А в стиме они её выпустят ?
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)5 час. 36 мин. назад
Очень красиво, как технически так и артухой, стилизацией. Очень-очень крутой видеоряд, прям половине ААА не снился такой уровень красоты.
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