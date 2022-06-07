Bethesda выпустила кинематографический трейлер новой главы The Elder Scrolls Online: High Isle

Вчера игроки The Elder Scrolls Online на PC начали новую главу своих приключений, ведь для игры вышло дополнение High Isle. В честь этого разработчики из ZeniMax Online Studios совместно с издателем Bethesda Softworks представили кинематографический трейлер DLC.

В High Isle игроки отправятся исследовать новые острова. На одном из них они столкнутся с «Восходящим Орденом» – смертоносной организацией, в чьих планах срыв мирных переговоров, которые должны закончить Войну трех знамен.

Другие нововведения DLC:

Новые мировые события;

ККИ Tales of Tributes, в которую можно сыграть с другими игроками или ИИ;

Найм новых компаньонов;

Новое испытание;

Новые наборы и мифические предметы.

Релиз High Isle для консолей состоится 21 июня.