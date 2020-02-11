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Бесплатное DLC Wrath of the Sea – уже в Thea 2: The Shattering

Опубликовано: 29 мин. назад
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Пошаговая 4X-стратегия в сеттинге темного славянского фэнтези под названием Thea 2: The Shattering обзавелась новым бесплатным дополнением – Wrath of the Sea. DLC посвящено морской тематике и доступно только на PC.

Wrath of the Sea расширяет водные просторы Thea 2: The Shattering, добавляя морские управляемые поселения, божество Мокошь, глубинных врагов, тематические события и новый сюжет для высокоуровневых персонажей. Упомянуть отдельно стоит две новые фракции – Водных Демонов и Голубых Орков Пиратов.

Дополнение распространяется абсолютно бесплатно для всех обладателей игры. Вдобавок сама Thea 2: The Shattering сейчас продается на площадке Steam со скидкой 40%.

Mokosh God DLC Trailer

Пошаговая 4X-стратегия в сеттинге темного славянского фэнтези под названием Thea 2: The Shattering обзавелась новым бесплатным дополнением – Wrath of the Sea. DLC посвящено морской тематике и доступно только на PC.

Wrath of the Sea расширяет водные просторы Thea 2: The Shattering, добавляя морские управляемые поселения, божество Мокошь, глубинных врагов, тематические события и новый сюжет для высокоуровневых персонажей. Упомянуть отдельно стоит две новые фракции – Водных Демонов и Голубых Орков Пиратов.

Дополнение распространяется абсолютно бесплатно для всех обладателей игры. Вдобавок сама Thea 2: The Shattering сейчас продается на площадке Steam со скидкой 40%.

Пошаговая 4X-стратегия в сеттинге темного славянского фэнтези под названием Thea 2: The Shattering обзавелась новым бесплатным дополнением – Wrath of the Sea. DLC посвящено морской тематике и доступно только на PC.

Wrath of the Sea расширяет водные просторы Thea 2: The Shattering, добавляя морские управляемые поселения, божество Мокошь, глубинных врагов, тематические события и новый сюжет для высокоуровневых персонажей. Упомянуть отдельно стоит две новые фракции – Водных Демонов и Голубых Орков Пиратов.

Дополнение распространяется абсолютно бесплатно для всех обладателей игры. Вдобавок сама Thea 2: The Shattering сейчас продается на площадке Steam со скидкой 40%.

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