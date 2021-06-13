Babylon's Fall показали на E3 2021

Новостей о Babylon's Fall не было уже пару лет. Трансляция Square Enix Presents Summer Showcase в рамках E3 2021 исправила положение дел, предложив общественности новый трейлер игры. К сожалению, никакого намека на дату релиза пока нет, но если вам не терпится опробовать кооперативный экшен в весьма интересном визуальном стиле, можете смело отправляться на официальный сайт проекта. Там разработчики вербуют желающих присоединиться к бета-тестированию проекта.

Кроме красочного трейлера разработчики Babylon's Fall также представили весьма продолжительный видеодневник, в котором можно узнать немного больше деталей о проекте.