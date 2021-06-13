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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Babylon's Fall показали на E3 2021

Опубликовано: 49 мин. назад
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Новостей о Babylon's Fall не было уже пару лет. Трансляция Square Enix Presents Summer Showcase в рамках E3 2021 исправила положение дел, предложив общественности новый трейлер игры. К сожалению, никакого намека на дату релиза пока нет, но если вам не терпится опробовать кооперативный экшен в весьма интересном визуальном стиле, можете смело отправляться на официальный сайт проекта. Там разработчики вербуют желающих присоединиться к бета-тестированию проекта.

E3 2021 Trailer

Кроме красочного трейлера разработчики Babylon's Fall также представили весьма продолжительный видеодневник, в котором можно узнать немного больше деталей о проекте.

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новыестарые2 ком.
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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)18 мин. назад
Это бесконечно тоскливо уже на этапе трейлера, и я не представляю как в это можно в здравом уме играть. Не знаю. Вообще ничего интересного не увидел.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)45 мин. назад
Сплошное разочарование. Кооперативная игра с сервисной моделью - это не то, что ждешь от ЭТОЙ студии, с ТАКИМ послужным списком.
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