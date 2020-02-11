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Азиатский хоррор DreadOut 2 в новом трейлере

Опубликовано: вчера, 17:43:20
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Несколько лет назад студия Digital Happiness выпустила вполне достойный хоррор DreadOut, напомнивший многим Fatal Frame. Теперь же девелоперы готовят DreadOut 2 – полноценный сиквел, который накануне обзавелся свежим трейлером.

Как и ранее, в DreadOut 2 вы будете охотиться на призраков с помощью телефонной камеры. Но при этом в игре появится и боевая система, благодаря которой героиня Линда наконец-то сможет защищаться и сражаться с противниками.

Также в DreadOut 2 позволят исследовать город – как днем, так и ночью. Вам предстоит контактировать с различными существами, браться за второстепенные квесты и собирать новую информацию для специальной «Призракопедии».

Official Trailer

Премьера игры запланирована на 20 февраля 2020 года. Платформа одна – PC.

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