Автосимулятор Assetto Corsa Competizione заглянет на консоли

Автосимулятор Assetto Corsa Competizione с гонками FIA GT3 вышел на персональных компьютерах еще в прошлом году. Теперь же игра собирается заглянуть на PS4 и Xbox One – по заверению 505 Games и Kunos Simulazioni, это случится 23 июня 2020 года.

За предварительную покупку Assetto Corsa Competizione на консоли девелоперы подарят приятное дополнение Intercontinental GT Pack. Оно уже доступно на PC и предлагает четыре трассы, 30 команд, 50 водителей, 45 уникальных раскрасок для машин, альтернативные режимы и другое.

Кроме того, версия игры для персональных компьютеров уже в апреле обзаведется крупным апдейтом. Геймеров ожидают новый выставочный зал для авто, добавочные элементы кастомизации, общее улучшение различных функций и т.д.