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Nickless Опубликовал Nickless 1

Авторы Days Gone и The Last of Us анонсировали новую ААА-игру – Ashfall

Опубликовано: 11 час. 25 мин. назад, Nickless
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Ветераны геймдева Майкл Мамбауэр и Джон Гарвин основали новую игровую студию Liithos. Они сообщили, что в данный момент команда занята разработкой игры ААА-класса под названием Ashfall. Компания уже представила тизер проекта и поделилась концепт-артами.

 

 

Ashfall станет онлайновым боевиком с открытым миром. Действие игры развернется на северо-западе Тихого океана, через сотни лет в будущем. Глобальное потепление привело к массовым наводнениям и пожарам, а зародившиеся очаги темной энергии опустошили целые города. Цивилизация распалась на локальные Анклавы, и человечеству приходится бороться за выживание.

 

 

Одиночный сюжетный режим раскроет историю, а после завершения кампании игроку откроются различные мультиплеерные режимы. Ashfall выйдет на ПК, консолях и сети Hedera, которая представляет собой технологию, подобную блекчейну. Система позволит продавать и обменивать внутриигровые предметы.

 

 

Гарвин ранее работал креативным директором в Sony Bend Studio и был ответствен за разработку Days Gone, Syphon Filter, Uncharted: Golden Abys и других игр. Мамбауэр возглавлял студию That’s No Moon и был ключевым партнером Naughty Dog. Благодаря его помощи в Days Gone, Uncharted, The Last of Us и The Last of Us Part II появились полюбившееся поклонникам серий персонажи.

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Знаток игр
andystorm (уровень 12)11 час. 2 мин. назад
Ну зачем онлайн, да ещё и с системой блокчейна? Не думаю что это будет успех, Outriders в пример.
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