Assassin’s Creed Valhalla выйдет раньше из-за Xbox Series X/S

Недавно Microsoft объявила, что обе ее консоли нового поколения, Xbox Series X и Xbox Series S, выйдут 10 ноября 2020 года. Вслед за этим поступило сообщение от Ubisoft с информацией о переносе даты релиза Assassin's Creed Valhalla. Игра поступит в продажу раньше запланированного срока – одновременно с двумя Xbox нового поколения.
Отдельно разработчики отметили, что покупатели проекта на Xbox One получат версию для Series X/S бесплатно.
Assassin’s Creed Valhalla появится на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5 и в Google Stadia.