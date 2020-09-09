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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Assassin’s Creed Valhalla выйдет раньше из-за Xbox Series X/S

Опубликовано: 09.09.2020 17:04:23
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Недавно Microsoft объявила, что обе ее консоли нового поколения, Xbox Series X и Xbox Series S, выйдут 10 ноября 2020 года. Вслед за этим поступило сообщение от Ubisoft с информацией о переносе даты релиза Assassin's Creed Valhalla. Игра поступит в продажу раньше запланированного срока – одновременно с двумя Xbox нового поколения.

Отдельно разработчики отметили, что покупатели проекта на Xbox One получат версию для Series X/S бесплатно.

Assassin’s Creed Valhalla появится на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5 и в Google Stadia.

 

Скриншот игры Assassin’s Creed Valhalla

 

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Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)09.09.2020 17:29:50
Если на момент релиза большинство крупных игр выходят забагованными, и фиксятся в первые месяцы, то не исключено, что здесь будут закрытые участки с надписью на весь анимус "эта локация разрабатывается, погуляйте в другом месте".
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