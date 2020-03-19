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Апдейт «Мастер копья» добавит в Lost Ark новый класс

Опубликовано: вчера, 16:24:37
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Разработчики русскоязычной версии Lost Ark представили вчера свежее обновление под названием «Мастер копья». С ним в игре появятся дополнительный класс и невиданные прежде локации – уже 25 марта 2020 года.

Класс «Мастер копья» станет подвидом архетипа «Монах». Новый боец использует два оружия – копье и алебарду. Он способен наносить смертельный урон, молниеносно двигаться и менять стойки, обманывая врага ложными выпадами.

Кроме того, с выходом апдейта геймерам предстоит посетить два острова. В Лагере Черного клыка они обнаружат пристанище пиратов, а в Балфургисе – яростных и заблудших призраков. А еще в игру будут добавлены система ускоренной прокачки и ряд эвентов.

New Class Trailer
Играть в Lost Ark
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