НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
100
Дюка Опубликовал Дюка 1
Общая информацияНовости (1)Видео (1)Скриншоты (5)

Анонсировано духовное продолжение Zeno Clash

Опубликовано: 3 час. 16 мин. назад
Поделиться:  

Во время Nacon Connect компания Nacon анонсировала экшен с рукопашными боями под названием Clash: Artifacts of Chaos, события которого разворачиваются в том же мире, что и Zeno Clash – Зенозойке. Игрокам предстоит выступить в роли могучего воина по имени Псевдо, отправившегося на поиски артефактов Хаоса. Кроме однопользовательского прохождения в игре предусмотрен командный режим до четырех человек.

Для победы в Clash: Artifacts of Chaos предстоит овладеть разными техниками, чтобы находить и использовать слабые места каждого противника, а также применять артефакты, обладающие особыми свойствами.

Clash: Artifacts of Chaos разрабатывается на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One, а релиз игры состоится в 2022 году.

Reveal Trailer
Вам также может быть интересно
Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora Вишенкой на торте презентации Ubisoft Forward стал анонс Avatar: Frontiers of Pandora, невероятного красивого приключения в открытом мире с видом от первого лица в знаменитой вселенной. Сюжет игры расскажет... Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и новый трейлер Во время Xbox & Bethesda Games Showcase был показан новый геймплей трейлер ожидаемой на протяжении более десяти лет игры S.T.A.L.K.E.R. 2., в котором, наконец-то, была объявлена дата релиза. Правда до выхода проека... Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и новый трейлер
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 7 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 07.07.2021 12:39:38
Интересно, что до 2019 года все игры этого южноамериканского разработчика (Ace Team) издавал Atlus, а после, видимо, разошлись с издателем и теперь каждый проект под разными издательствами - то Modus, то Good Shepherd. Вот и до Nacon добрались. Что ж у них там с Атлусом случилось, что перестали сотрудничать после 10-летнего постоянного партнерства?
Игровые новoсти
3 час. 16 мин. назад1Анонсировано духовное продолжение Zeno Clash вчера, 21:55:520Представлена RoboCop: Rogue City вчера, 21:31:351Кинематографический трейлер и дата релиза новой Test Drive вчера, 21:12:041Трейлер боевой системы Steelrising вчера, 20:58:550Новый ролик по The Lord of the Rings: Gollum вчера, 20:44:020Трейлер Галеба – персонажа Vampire: The Masquerade – Swansong вчера, 17:33:240Дата нового выпуска State of Play
Новости игр
Трейлер боевой системы SteelrisingИГРЫ Трейлер боевой системы Steelrising Spiders и Nacon в рамках шоу Nacon Connect представили новый трейлер Steelrising. Этот ролевой экшен выделяется антуражем альтернативной Французской революции, где пользователи в роли главной героини Эгис сражаются... В RDR 2 нашли малозаметную отсылку к первой частиИГРЫ В RDR 2 нашли малозаметную отсылку к первой части Спустя почти три года после релиза в Red Dead Redemption 2 продолжают находить любопытные секреты. Недавно своим наблюдением поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Dr_CheeseNut. Он отыскал... Анонс и дата релиза Ghost of Tsushima Director’s CutИГРЫ Анонс и дата релиза Ghost of Tsushima Director’s Cut Sony и Sucker Punch Productions анонсировали Ghost of Tsushima Director’s Cut. Это режиссерская версия самурайского экшена, главным новшеством которой станет сюжетная глава «Остров Ики». В ней Дзин Сакай отправится...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Представлена RoboCop: Rogue CityCtrl + стрелка вправо