Анонсировано духовное продолжение Zeno Clash

Во время Nacon Connect компания Nacon анонсировала экшен с рукопашными боями под названием Clash: Artifacts of Chaos, события которого разворачиваются в том же мире, что и Zeno Clash – Зенозойке. Игрокам предстоит выступить в роли могучего воина по имени Псевдо, отправившегося на поиски артефактов Хаоса. Кроме однопользовательского прохождения в игре предусмотрен командный режим до четырех человек.

Для победы в Clash: Artifacts of Chaos предстоит овладеть разными техниками, чтобы находить и использовать слабые места каждого противника, а также применять артефакты, обладающие особыми свойствами.

Clash: Artifacts of Chaos разрабатывается на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One, а релиз игры состоится в 2022 году.