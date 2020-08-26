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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Анонсирована The Witcher: Monster Slayer – игра в формате Pokemon GO

Опубликовано: вчера, 18:14:36, Sailas77
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Студия CD Projekt RED неожиданно для всех анонсировала мобильную игру The Witcher: Monster Slayer. Проект отсылает к Pokemon GO, так как тоже основывается на технологии дополненной реальности. Пользователи будут путешествовать по своим населенным пунктам и искать монстров в окружающем мире через экран смартфона. Их уничтожение станет главной целью игроков.

Сражения в The Witcher: Monster Slayer будут немного напоминать схватки из The Elder Scrolls: Blades. В битвах можно использовать серебряный меч, зелья и ведьмачьи знаки.

За разработку игры отвечает студия Spokko, принадлежащая CD Projekt RED. По ее словам, в грядущем проекте будут элементы повествования и знакомые фанатам франшизы персонажи. Дата релиза Monster Slayer пока неизвестна.

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)19 мин. назад
По пути на работу как раз. Черт с этой работой, пошел квесты выполнять и гулей убивать! Шикарно,беру.
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