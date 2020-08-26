Анонсирована The Witcher: Monster Slayer – игра в формате Pokemon GO

Студия CD Projekt RED неожиданно для всех анонсировала мобильную игру The Witcher: Monster Slayer. Проект отсылает к Pokemon GO, так как тоже основывается на технологии дополненной реальности. Пользователи будут путешествовать по своим населенным пунктам и искать монстров в окружающем мире через экран смартфона. Их уничтожение станет главной целью игроков.

Сражения в The Witcher: Monster Slayer будут немного напоминать схватки из The Elder Scrolls: Blades. В битвах можно использовать серебряный меч, зелья и ведьмачьи знаки.

За разработку игры отвечает студия Spokko, принадлежащая CD Projekt RED. По ее словам, в грядущем проекте будут элементы повествования и знакомые фанатам франшизы персонажи. Дата релиза Monster Slayer пока неизвестна.