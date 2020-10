Анонсирована тактическая RPG King Arthur: Knight's Tale

ИГРЫ

Знакомые персонажи в новом трейлере Hyrule Warriors: Age of Calamity

Nintendo опубликовала новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В кратком ролике зрителям демонстрируют знакомых фанатам серии персонажей, которые выступят против Бедствия Ганона...