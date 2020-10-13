Анонсирована тактическая RPG King Arthur: Knight's Tale

Студия Neocore Games, известная по Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr и The Incredible Adventures of Van Helsing, анонсировала новую тактическую RPG King Arthur: Knight's Tale. Согласно сюжету игры, пользователям предстоит возглавить отряд персонажей и освободить Авалон от злых сил.

В проекте реализована пошаговая боевая система с уникальными героями со своими навыками. Персонажей можно экипировать и прокачивать, а их смерть – перманентна. К другим механикам Knight's Tale относится прокачка Камелота, взаимодействие с окружающей средой, лечение болезней и проклятий, которые влияют на персонажа и так далее.

Сюжет в проекте будет вариативным, а его последствия отображаются на тактической карте. Благодаря этому прохождения игры должны отличаться между собой.

King Arthur: Knight's Tale выйдет на ПК в первом квартале 2021 года.