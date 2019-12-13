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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Анонсирована стратегия Dark Moon – от авторов Realpolitiks и Kursk

Опубликовано: 13.12.2019 17:17:04
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Студия Jujubee, отметившаяся проектами вроде Realpolitiks и Kurks, анонсировала сегодня стратегию с элементами выживания под названием Dark Moon. Премьера новинки состоится на PC в июне 2020 года.

События Dark Moon разворачиваются на Луне, где человечеству удалось закрепиться и разместить первую колонию. Какое-то время люди мирно добывали полезные ископаемые, но затем внезапная и сокрушительная солнечная активность разрушила центр связи с Землей. В создавшихся условиях вам предстоит собирать ресурсы, строить базы и спасать выживших, любой ценой избегая разбушевавшегося Солнца.

В Dark Moon, помимо стандартных RTS-элементов, обнаружатся даже ролевые наклонности в виде моральных дилемм. Периодически вам придется принимать сложные решения, которые будут влиять на состояние команды и ваше выживание в целом.

Announcement Trailer [RUS]
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Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 16)13.12.2019 18:03:49
А выглядит очень круто и атмосферно, ждём.
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