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Nickless Опубликовал Nickless 0

Анонсирована RPG в духе Might and Magic – Dungeons of the Amber Griffin

Опубликовано: 10 час. 14 мин. назад, Nickless
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Разработчики из польской студии Frozengem представили новую RPG, выполненную в духе темного фэнтези, - Dungeons of the Amber Griffin. Авторы использовали механику классических данжен кроулеров 90-х годов, осовременив элементы жанра.

Игроки окажутся в волшебном мире, наполненном оружием, доспехами, артефактами, магическими свитками и золотом. Сюжет, основанный на кашубских легендах, повествует о грифоне, который запрятал огромный кусок янтаря. Четыре героя (воин, разбойник, жрец и маг) побывают в смертельных подземельях и познакомятся с интересными персонажами. С одними NPC можно торговать, другие могут поделиться важной информацией или дать побочное задание. Каждому классу доступны разные пути развития, и ваш выбор окажет большое влияние на боевую систему.

 

 

Согласно данным на странице игры в Steam, Dungeons of the Amber Griffin выйдет в 2023 году.

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