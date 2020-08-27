Анонсирована новая стратегия по вселенной Warhammer

Gasket Games и Focus Home Intaractive анонсировали новую стратегию в фэнтезийной вселенной Warhammer, получившую название Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. К сожалению, геймплей игры не показали и каких-либо деталей не объявили. Известно лишь, что проект выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Отметит, что в состав Gasket Games входят ветераны из Relic Games, работавшие над подсерией Warhammer 40,000 Dawn of War, а также разработчики из Blackbird Interactive, создавшие Homeworld: Deserts of Kharak.