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Анонсирована новая стратегия по вселенной Warhammer

Опубликовано: 1 час. 15 мин. назад
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Gasket Games и Focus Home Intaractive анонсировали новую стратегию в фэнтезийной вселенной Warhammer, получившую название Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. К сожалению, геймплей игры не показали и каких-либо деталей не объявили. Известно лишь, что проект выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Отметит, что в состав Gasket Games входят ветераны из Relic Games, работавшие над подсерией Warhammer 40,000 Dawn of War, а также разработчики из Blackbird Interactive, создавшие Homeworld: Deserts of Kharak.

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