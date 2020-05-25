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Анонсирована новая Sherlock Holmes: Chapter One от Frogwares

Опубликовано: 3 час. 19 мин. назад
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После релиза The Sinking City в 2019 году, студия Frogwares сразу начала работу над следующим проектом, анонс которого состоялся сегодня – Sherlock Holmes: Chapter One. Игра будет не только разработана, но и издана силами компании. Расскажет проект о раннем периоде работы знаменитого джентльмена-сыщика.

Релиз Sherlock Holmes: Chapter One запланирован на 2021 год, а выйдет игра на ПК, PlayStation 4, Xbox One, а также следующее поколение игровых консолей. Следуя по стопам предыдущей игры студии, проект предложит открытый мир, наполненный различными персонажами и загадками, которые так и ждут, чтобы их кто-то разгадал.

Рассказывая о ранних годах карьеры сыщика, игра позволит выступить в роли 21-летнего Шерлока, который возвращается в родной городок после смерти матери. После воссоединения с островом, фамильным поместьем и загадочным компаньоном Джонатаном, который определенно не является Ватсоном, герой понимает, что город хранит массу тайн. Используя свои зарождающиеся гениальные дедуктивные способности, он обнаруживает, что за всем происходящим скрывается большой заговор.

Reveal Trailer
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