Анонсирована новая Sherlock Holmes: Chapter One от Frogwares

После релиза The Sinking City в 2019 году, студия Frogwares сразу начала работу над следующим проектом, анонс которого состоялся сегодня – Sherlock Holmes: Chapter One. Игра будет не только разработана, но и издана силами компании. Расскажет проект о раннем периоде работы знаменитого джентльмена-сыщика.

Релиз Sherlock Holmes: Chapter One запланирован на 2021 год, а выйдет игра на ПК, PlayStation 4, Xbox One, а также следующее поколение игровых консолей. Следуя по стопам предыдущей игры студии, проект предложит открытый мир, наполненный различными персонажами и загадками, которые так и ждут, чтобы их кто-то разгадал.

Рассказывая о ранних годах карьеры сыщика, игра позволит выступить в роли 21-летнего Шерлока, который возвращается в родной городок после смерти матери. После воссоединения с островом, фамильным поместьем и загадочным компаньоном Джонатаном, который определенно не является Ватсоном, герой понимает, что город хранит массу тайн. Используя свои зарождающиеся гениальные дедуктивные способности, он обнаруживает, что за всем происходящим скрывается большой заговор.