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Nickless Опубликовал Nickless 1

Анонсирована новая глава в серии SpellForce – пошаговая стратегия Conquest of Eo

Опубликовано: 4 час. 13 мин. назад, Nickless
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Издательство THQ Nordic и разработчики из Owned by Gravity представили пошаговую стратегию с элементами ролевой игры SpellForce: Conquest of Eo.

Игрокам предстоит возглавить могучих героев и отправлять армии на сражения с полчищами врагов. Важную роль играет магия – необходимо развивать свою башню, искать древние артефакты и заполнять свой гримуар новыми заклинаниями. Как отмечают авторы, кампании будут генерироваться случайным образом.

SpellForce: Conquest of Eo выйдет на ПК (Steam). Дата выхода пока не известна.

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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)3 час. 50 мин. назад
Ну вот, кстати, любопытно. То ли Герои, то ли МоМ. Надо глянуть. И мир симпатичный, и город в кратере прям мне по нраву. Буду за ней следить. Хороших стратегий, считай, и не делают уже.
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