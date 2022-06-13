Анонсирована новая глава в серии SpellForce – пошаговая стратегия Conquest of Eo

Издательство THQ Nordic и разработчики из Owned by Gravity представили пошаговую стратегию с элементами ролевой игры SpellForce: Conquest of Eo.

Игрокам предстоит возглавить могучих героев и отправлять армии на сражения с полчищами врагов. Важную роль играет магия – необходимо развивать свою башню, искать древние артефакты и заполнять свой гримуар новыми заклинаниями. Как отмечают авторы, кампании будут генерироваться случайным образом.

SpellForce: Conquest of Eo выйдет на ПК (Steam). Дата выхода пока не известна.