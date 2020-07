The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope PS4 / XOne / ПК

Bandai Namco Entertainment определилась с новой датой выхода приключенческого ужастика The Dark Pictures: Little Hope после того, как ее перенесли с лета на осень. Теперь игру стоит ожидать 30 октября 2020 года, а выйдет она на ПК, PS4 и Xbox One.

Во второй части антологии The Dark Pictures игрокам предстоит в роли студентов и их учителя столкнуться с ужасами городка Литтл Хоуп.