Анонсирована новая бесплатная миссия для Hitman 3

IO Interactive, как и обещала, не собирается бросать поддержку вышедшей в январе прошлого года Hitman 3 и продолжает наполнять игру контентом. На этот раз студия представила трейлер, который проливает свет на новую карту «Остров Эмброуз». Она появится в игре 26 июля и станет бесплатной для всех владельцев Hitman 3.

Новая локация перенесет игроков на просторы Андаманского моря, посреди которого находится тропический остров, занятый пиратским синдикатом. На нем Агента 47 ждут новые цели, возможности для их устранения и награды.

Hitman 3 вышла 20 января прошлого года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch. Третья часть преподносит самые важные контракты за всю карьеру Агента 47, после выполнения которых его история закончится.