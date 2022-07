Анонсирована кооперативная выживалка Paradize Project с «добрыми» зомби

Издательство Nacon и разработчики из Appeal Studios анонсировали новую игру Gangs of Sherwood. Это кооперативный экшен, действие которого происходит в переосмысленной вселенной Робина Гуда...

Переосмысленные приключения Робина Гуда – в дебютном трейлере Gangs of Sherwood

Бельгийская студия Larian провела презентацию очередного масштабного обновления к ролевой игре Baldur's Gate 3, которое получило название Of Valour and Lore. В игре появился долгожданный класс барда...

Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods

Авторы Clash: Artifacts of Chaos впервые представили геймплей проекта

Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black Prince

Представлен игровой процесс стелс-приключения The Lord of the Rings: Gollum

Ctrl + стрелка вправо