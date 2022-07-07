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Nickless Опубликовал Nickless 0

Анонсирована кооперативная выживалка Paradize Project с «добрыми» зомби

Опубликовано: 7 час. 17 мин. назад, Nickless
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Похоже, зомби-апокалипсис никогда не перестанет быть актуальным. Мы знаем десятки достаточно известных проектов на данную тему, так можно ли сказать новое слово в жанре? Разработчики из Eko Software попытаются. Во время выставки Nacon Connect была анонсирована новая игра, получившая название Paradize Project.

Paradize Project – кооперативная выживалка в открытом мире. Собирайте материалы, создавайте оружие и сражайтесь за свою жизнь. А помогать вам в этом будут… Зомби. Конечно, не все, а те из них, над которыми поработали ученые. Они не слишком умны, нестабильны, но неожиданно полезны. Шаркающая нежить будет вас защищать, строить баррикады и всячески помогать в хозяйстве.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam) в 2023 году.

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