Анонсирована консольная версия Gloomhaven

Разработчики из Saber Interactive вместе с издателем Asmodee Digital анонсировали выход консольной версии тактической RPG Gloomhaven. Он должен состояться в течение 2023 года. Но на каких именно платформах можно будет опробовать новинку — авторы умолчали.

В честь анонса, разработчики также поделились трейлером игры. В нем нам показали немного геймплея, разбавленного положительными отзывами прессы.

Gloomhaven вышла в раннем доступе в Steam еще в 2019 году. Полноценный релиз состоялся в конце 2021 года. Проект является адаптацией популярной настольной игры, действия которой происходят в темной фэнтезийной вселенной времен средневековья.