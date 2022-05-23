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Sash Опубликовал Sash 6
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Анонсирована консольная версия Gloomhaven

Опубликовано: вчера, 11:34:08
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Разработчики из Saber Interactive вместе с издателем Asmodee Digital анонсировали выход консольной версии тактической RPG Gloomhaven. Он должен состояться в течение 2023 года. Но на каких именно платформах можно будет опробовать новинку — авторы умолчали.

В честь анонса, разработчики также поделились трейлером игры. В нем нам показали немного геймплея, разбавленного положительными отзывами прессы.

Console Announcement Trailer

Gloomhaven вышла в раннем доступе в Steam еще в 2019 году. Полноценный релиз состоялся в конце 2021 года. Проект является адаптацией популярной настольной игры, действия которой происходят в темной фэнтезийной вселенной времен средневековья.

 

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