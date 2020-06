Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

Во время прямой трансляции Future Games Show состоялся анонс игры под названием Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. Правда назвать показанный тизер полноценным анонсом сложно, ведь кроме того, что игра будет по вселенной World of Darkness и разрабатывается силами небольшой студии Different Tales, ничего не объявлено.