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Анонсирована F1 2020

Опубликовано: вчера, 18:40:53
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В этом году гонкам Формулы-1 исполняется 70 лет, и компания Codemasters приготовила следующую часть серии одноименных игр. Уже 10 июля 2020 года состоится мировая премьера F1 2020, выйдет проект на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Также новинку смогут опробовать подписчики игрового стримингового сервиса Google Stadia. Тем же, кто купит особое издание Schumacher Deluxe Edition, игра достанется на три дня раньше официального релиза.

В F1 2020 разработчики приготовили ряд новых возможностей, среди которых можно отдельно выделить режим «Моя команда». Он позволит создать свою собственную команду и соревноваться с виртуальным воплощением реальных команд сезона 2020 года. Реализация нового уровня взаимодействия между пилотами и менеджером, по обещаниям разработчиков, позволит увидеть мир Формулы-1 в новом свете.

Релиз этого года снова сможет похвастаться наличием сплит-скрина для игры с товарищем на одном экране. Кроме этого, тонкие настройки дадут возможность кастомизировать игровой процесс под собственные предпочтения.

Announce Trailer
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Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)сегодня, 05:30:18
Игра есть. Юбилей Ф1 есть. Чемпионата только нет. По понятным причинам.
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