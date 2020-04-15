Анонсирована F1 2020

В этом году гонкам Формулы-1 исполняется 70 лет, и компания Codemasters приготовила следующую часть серии одноименных игр. Уже 10 июля 2020 года состоится мировая премьера F1 2020, выйдет проект на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Также новинку смогут опробовать подписчики игрового стримингового сервиса Google Stadia. Тем же, кто купит особое издание Schumacher Deluxe Edition, игра достанется на три дня раньше официального релиза.

В F1 2020 разработчики приготовили ряд новых возможностей, среди которых можно отдельно выделить режим «Моя команда». Он позволит создать свою собственную команду и соревноваться с виртуальным воплощением реальных команд сезона 2020 года. Реализация нового уровня взаимодействия между пилотами и менеджером, по обещаниям разработчиков, позволит увидеть мир Формулы-1 в новом свете.

Релиз этого года снова сможет похвастаться наличием сплит-скрина для игры с товарищем на одном экране. Кроме этого, тонкие настройки дадут возможность кастомизировать игровой процесс под собственные предпочтения.