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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Анонсирован Rocksmith+

Опубликовано: 6 час. 17 мин. назад
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Состоялся официальный анонс Rocksmith+ – обучающего музыкального проекта, позволяющего отточить мастерство игры на аккустической, электро- или бас-гитаре. Интерактивное обучение проводится при помощи специально разработанной системы, которая отслеживает умение пользователя и автоматически подстраивается под него.

В версии на ПК можно будет использовать приложение на мобильном телефоне для подключения любой гитары, версия же для консолей требует специального устройства – Rocksmith Real Tone Cable.

Библиотека песен сможет похвастаться самыми разными жанрами – на выбор будут доступны рок, классика, инди, альтернатива, хип-хоп, поп, метал, кантри, латиноамериканские, R&B и другие. Пользователи даже смогут создавать собственные аранжировки и делиться ими с сообществом.

Уже сегодня все желающие могут записаться на закрытое тестирование ПК-версии Rocksmith+. Старт сервиса на ПК запланирован летом этого года, осенью на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. На iOS и Android сервис проект появится позже.

Launch Trailer [RUS]
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