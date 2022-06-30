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Nickless Опубликовал Nickless 1

Анонсирован ремастер Pac-Man World 1999 года

Опубликовано: 2 час. 3 мин. назад, Nickless
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Издательство Bandai Namco совместно со студией Now Productions представили трейлер Pac-Man World Re-Pac – ремастер-версии экшен-платформера 1999 года.

По сюжету прожорливый желтый шарик оказывается на Острове призраков и обнаруживает, что его семья и друзья похищены. Пакман должен дать бой призракам и сразить главного антагониста – робота Токмана. Обновленная версия получила поддержку широкоформатного режима, улучшенную графику и геймплей, а также более удобный интерфейс.

Релиз Pac-Man World Re-Pac запланирован на 26 августа. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC.

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Игровой гуру
Rega-002 (уровень 15)1 час. 57 мин. назад
о, ужас
лишь бы камеру нормальную сделали, ибо из-за нее порой приходилось наугад прыгать, что мне надоело, и я бросил играть
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