Анонсирован ремастер Pac-Man World 1999 года

Издательство Bandai Namco совместно со студией Now Productions представили трейлер Pac-Man World Re-Pac – ремастер-версии экшен-платформера 1999 года.

По сюжету прожорливый желтый шарик оказывается на Острове призраков и обнаруживает, что его семья и друзья похищены. Пакман должен дать бой призракам и сразить главного антагониста – робота Токмана. Обновленная версия получила поддержку широкоформатного режима, улучшенную графику и геймплей, а также более удобный интерфейс.

Релиз Pac-Man World Re-Pac запланирован на 26 августа. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC.