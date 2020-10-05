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Sailas77 Опубликовал Sailas77 10
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Анонсирован ремастер Need For Speed: Hot Pursuit

Опубликовано: 05.10.2020 18:44:31
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Издательство Electronic Arts анонсировало ремастер Need For Speed: Hot Pursuit, который фигурировал во множестве сливов. За создание игры отвечают студии Criterion Games и Stellar Entertainment. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered выйдет 6 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One, а 13 числа доберется до Nintendo Switch.

Переиздание знаменитой гоночной аркады отметится улучшенными визуальными эффектами, наличием всех дополнений, которые добавляют еще шесть часов прохождения и 30 испытаний и поддержкой режима Autolog. Последний позволит пользователям соревноваться в асинхронном мультиплеере, а также делиться статистикой, скриншотами и собственным опытом с другими игроками по всеми миру независимо от платформы.

Увидеть геймплейные кадры Need for Speed: Hot Pursuit Remastered можно в трейлере с реальными актерами, который опубликован ниже.

Official Reveal Trailer
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новыестарые10 ком.
Ком. на странице5102050100
Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)5 час. 30 мин. назад
Олексей писал(а):
А когда то я думал, что ремастеры, это переделанные очень старые игры)
Когда-то так оно и было)
Игровой разум
Олексей (уровень 18)6 час. 39 мин. назад
А когда то я думал, что ремастеры, это переделанные очень старые игры)
Игровой разум
RedDaron (уровень 17)9 час. 21 мин. назад
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Великий игрок
Jagged_Ally (уровень 11)сегодня, 04:35:12
Что то какой то хайп на ремастерах. Не много поднять бабла, растянуть время.
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)вчера, 22:34:34
Ремастер, ремастер, ремастер ... тошнит уже от этих ремастеров
Дезмонд
tunight (уровень 25)вчера, 21:24:51
Верните Black Box, пусть мост вантед 2005 они делают на новом движке хотя бы на движке The Run, и без всяких там дрифтов который по горло уже в печёнках сидит)))))))
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 20:30:07
Неее.. давайте сразу ремастер Need for Speed Most Wanted (2005г.) и я в деле spiteful
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 20:28:09
вообщем не хотят делать игры, проще шедевры чуть шаманить(
а эта часть круть какая была, сделали бы полноценный реймс и три бы рубля отдал
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)05.10.2020 19:09:04
Mas7er писал(а):
при ровно нуле отличий кроме более яркого освещения
Stellar Entertainment) Ровно также они поступили и с Burnout Paradise. Немного поиграли с освещением, разрешением и всё, патч готов.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)05.10.2020 18:48:00
а еще они убрали из продажи на ПК оригинал и продают только ремастер по цене вдвое выше, при ровно нуле отличий кроме более яркого освещения
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