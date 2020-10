Анонсирован ремастер Need For Speed: Hot Pursuit

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Издательство Electronic Arts анонсировало ремастер Need For Speed: Hot Pursuit, который фигурировал во множестве сливов. За создание игры отвечают студии Criterion Games и Stellar Entertainment. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered выйдет 6 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One, а 13 числа доберется до Nintendo Switch.

Переиздание знаменитой гоночной аркады отметится улучшенными визуальными эффектами, наличием всех дополнений, которые добавляют еще шесть часов прохождения и 30 испытаний и поддержкой режима Autolog. Последний позволит пользователям соревноваться в асинхронном мультиплеере, а также делиться статистикой, скриншотами и собственным опытом с другими игроками по всеми миру независимо от платформы.

Увидеть геймплейные кадры Need for Speed: Hot Pursuit Remastered можно в трейлере с реальными актерами, который опубликован ниже.