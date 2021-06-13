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Sash Опубликовал Sash 1
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Анонсирован кооперативный шутер Redfall от Arkane Studios

Опубликовано: 56 мин. назад
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Во время выставки E3 2021 студия Arkane анонсировала новый кооперативный шутер про сражения с вампирами Redfall.

В центре событий находится островной городок Редфолл, атакованный вампирами, которые устроили солнечное затмение и отрезали остров от внешнего мира. Горстке выживших предстоит сразиться с кровожадными врагами, и вы – один из них. Выбирайте одного из уникальных героев и объединяйтесь с другими игроками, чтобы собрать идеальную команду охотников на вампиров.

Релиз Redfall состоится летом 2022 года на РС и Xbox Series X/S, а также появится в библиотеке Game Pass сразу после выхода.

Announce Trailer [RUS]
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BlackSite11 (уровень 28)39 мин. назад
Честно, я даже не знаю как реагировать на эту новость. Пока что - это еще одно разочарование, и совсем не то, что ждешь от этой студии. С другой стороны, Deathloop поначалу тоже не могли нормально объяснить, что это за игра, а в итоге я ее очень жду сейчас. Так что остается только ждать геймплея и больше информации. Хотя персы и диалоги все равно отвратные.
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