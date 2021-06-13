Анонсирован кооперативный шутер Redfall от Arkane Studios

Во время выставки E3 2021 студия Arkane анонсировала новый кооперативный шутер про сражения с вампирами Redfall.

В центре событий находится островной городок Редфолл, атакованный вампирами, которые устроили солнечное затмение и отрезали остров от внешнего мира. Горстке выживших предстоит сразиться с кровожадными врагами, и вы – один из них. Выбирайте одного из уникальных героев и объединяйтесь с другими игроками, чтобы собрать идеальную команду охотников на вампиров.

Релиз Redfall состоится летом 2022 года на РС и Xbox Series X/S, а также появится в библиотеке Game Pass сразу после выхода.