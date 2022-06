Сегодня в рамках выставки Future Games Show авторы Planet of Lana, студия Wishfully, представили новый геймплейный трейлер игры. В нем они показали путешествия главной героини...

О, знакомый, но чужой мир: показан новый трейлер Planet of Lana

ИГРЫ

Атмосферная метроидвания Being and Becoming обзавелась новым геймплейным трейлером

Разработчики из Ichtys и издатели Critical Reflex в рамках шоу Future Games Show поделились с нами новым трейлером грядущей метроидвании Being and Becoming. По сюжету королевство погрузилось в глубокий сон...