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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2

Анонсирован двухмерный souls-like Salt and Sacrifice

Опубликовано: 7 час. 0 мин. назад, Jiburagan
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Компания Ska Studios анонсировала двухмерную action-rpg Salt and Sacrifice, продолжение вышедшей в 2016 году игры Salt and Sanctuary. Стилистикой и геймплеем обе игры во многом напоминают серию Dark Souls с поправкой на вид сбоку и платформерные элементы.

Игроки примут на себя роль отмеченного Инквизитора — преступника, осужденного на смерть, но помилованного в обмен на верную службу. Главному герою предстоит заняться выслеживанием могущественных Магов, элементальных существ, сеющих хаос по всему миру. На выбор для протагониста будут доступны восемь классов, а совершенное преступление также будет влиять на начальное снаряжение. Битвы с Магами будут несколько отличаться от стандартных сражений с боссами. Для победы над ними придется использовать окружение и даже враждебно настроенных существ — хаотичная магия будет настраивать их против Магов.

Система мультиплеера представляет собой известную всем фанатам Dark Souls механику фантомов, которые могут как помочь в битвах с боссами, так и попытаться убить Инквизитора. Кроме того, на цель призрачных воинов будет напрямую влиять принадлежность к одному из нескольких существующих в мире орденов.

Salt and Sacrifice выйдет на PS4, PS5 и PC в следующем году. Версия для PC будет эксклюзивом магазина Epic Games.

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новыестарые2 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)5 час. 16 мин. назад
О, наконец-то новый 2Д солс-лайк, а то уже часа три их не выходило, я аж забеспокоился.
Так и не дошли руки до Salt and Sanctuary, чет джуновский арт-стиль их отваживает.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 42 мин. назад
Это анонс эксклюзивности в EGS, саму игру анонсировали еще несколько месяцев назад на одной из презентаций Sony
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