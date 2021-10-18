Анонсирован двухмерный souls-like Salt and Sacrifice

Компания Ska Studios анонсировала двухмерную action-rpg Salt and Sacrifice, продолжение вышедшей в 2016 году игры Salt and Sanctuary. Стилистикой и геймплеем обе игры во многом напоминают серию Dark Souls с поправкой на вид сбоку и платформерные элементы.

Игроки примут на себя роль отмеченного Инквизитора — преступника, осужденного на смерть, но помилованного в обмен на верную службу. Главному герою предстоит заняться выслеживанием могущественных Магов, элементальных существ, сеющих хаос по всему миру. На выбор для протагониста будут доступны восемь классов, а совершенное преступление также будет влиять на начальное снаряжение. Битвы с Магами будут несколько отличаться от стандартных сражений с боссами. Для победы над ними придется использовать окружение и даже враждебно настроенных существ — хаотичная магия будет настраивать их против Магов.

Система мультиплеера представляет собой известную всем фанатам Dark Souls механику фантомов, которые могут как помочь в битвах с боссами, так и попытаться убить Инквизитора. Кроме того, на цель призрачных воинов будет напрямую влиять принадлежность к одному из нескольких существующих в мире орденов.

Salt and Sacrifice выйдет на PS4, PS5 и PC в следующем году. Версия для PC будет эксклюзивом магазина Epic Games.