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Дюка Опубликовал Дюка 0

Анонс Xbox 20/20 и очередного выпуска Inside Xbox

Опубликовано: 5 час. 37 мин. назад, Дюка
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7 мая в 18:00 МСК в рамках «Xbox 20/20» компания Microsoft проведет очередную трансляцию Xbox Inside, на этот раз посвященную новой консоли Xbox Series X. Во время нее будут показывать геймплей различных проектов от студий-партнеров, в частности Assassin’s Creed Valhalla, о чем было заявлено еще во время анонса игры.

«Xbox 20/20» – анонсированное сегодня ежемесячное событие на подобии Nintendo Direct, которое будет посвящено всему, что касается Xbox Series X, Xbox Game Studios, Xbox Game Pass и Project xCloud. Каждый месяц принесет что-то новое, в частности, в июле будут раскрыты детали новых внутренних проектов компании.

Также Microsoft подтвердила, что сейчас все ее 15 внутренних студий работает над играми для Xbox Series X, и они будут доступны для подписчиков Xbox Game Pass без дополнительной оплаты.

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