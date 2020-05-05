Анонс Xbox 20/20 и очередного выпуска Inside Xbox

7 мая в 18:00 МСК в рамках «Xbox 20/20» компания Microsoft проведет очередную трансляцию Xbox Inside, на этот раз посвященную новой консоли Xbox Series X. Во время нее будут показывать геймплей различных проектов от студий-партнеров, в частности Assassin’s Creed Valhalla, о чем было заявлено еще во время анонса игры.

«Xbox 20/20» – анонсированное сегодня ежемесячное событие на подобии Nintendo Direct, которое будет посвящено всему, что касается Xbox Series X, Xbox Game Studios, Xbox Game Pass и Project xCloud. Каждый месяц принесет что-то новое, в частности, в июле будут раскрыты детали новых внутренних проектов компании.

Также Microsoft подтвердила, что сейчас все ее 15 внутренних студий работает над играми для Xbox Series X, и они будут доступны для подписчиков Xbox Game Pass без дополнительной оплаты.