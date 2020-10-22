Анонс Ubisoft Connect

Компания Ubisoft представила систему Ubisoft Connect, что является обновленной и расширенной версией Uplay и Ubisoft Club. Она начнет свою работу вместе с выходом Watch Dogs: Legion, который состоится 29 октября 2020 года, и предложит игрокам новый универсальный интерфейс, позволяющий использовать внутриигровые сервисы Ubisoft на всех платформах.

Чтобы получить доступ к Ubisoft Connect, достаточно будет нажатия одной кнопки. Система будет бесшовно интегрирована в виде внутриигровой консоли во все недавно выпущенные и готовящиеся к релизу проекты компании. В то время как выделенные сервера улучшат работу сервисов на ПК, Ubisoft Connect даст возможность использовать внутриигровые и социальные функции Ubisoft на любой платформе, включая консоли и облачные сервисы.

Ubisoft Connect принесет с собой систему лояльности, позволяющую игрокам зарабатывать очки лояльности, называемые Units, с дальнейшей возможностью обменивать их на уникальные награды – костюмы, оружие и расходуемые предметы. Также появится совершенно новая функция «Персональная подсказка», которая позволит получать советы по прохождению и подбирать подходящие видеоролики.

Чтобы отметить выход Ubisoft Connect, компания Ubisoft бесплатно разблокирует для всех игроков более 1000 наград Ubisoft Club из классических игр студии.