Анонс The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Компания Nintendo провела очередную трансляцию Nintendo Direct, во время которой состоялся анонс улучшенной версии The Legend of Zelda: Skyward Sword 2011 года для Nintendo Switch. Здесь игра станет доступна 16 июля 2021 года.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD предложит улучшенные текстуры, более плавное управление и впервые управление кнопками для игры в портативном режиме или на Nintendo Switch Lite. При управлении Joy-Con'ами каждый из них будет отвечать за разные действия. Если вы махнете правым контроллером, то Линка выполнит такое же движение мечом, а при поднятии левого контроллера герой выставит щит и сможет парировать атаки врагов. Выполняя схожие движения, вы сможете также стрелять из лука или бросать бомбы.

Вместе с игрой компания Nintendo представила контроллеры Joy-Con, напоминающие Высший меч и хайлийский щит. Они поступят в продажу в день релиза проекта.



