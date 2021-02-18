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Анонс The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Опубликовано: 5 час. 28 мин. назад
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Компания Nintendo провела очередную трансляцию Nintendo Direct, во время которой состоялся анонс улучшенной версии The Legend of Zelda: Skyward Sword 2011 года для Nintendo Switch. Здесь игра станет доступна 16 июля 2021 года.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD предложит улучшенные текстуры, более плавное управление и впервые управление кнопками для игры в портативном режиме или на Nintendo Switch Lite. При управлении Joy-Con'ами каждый из них будет отвечать за разные действия. Если вы махнете правым контроллером, то Линка выполнит такое же движение мечом, а при поднятии левого контроллера герой выставит щит и сможет парировать атаки врагов. Выполняя схожие движения, вы сможете также стрелять из лука или бросать бомбы.

Announce Trailer [RUS]

Вместе с игрой компания Nintendo представила контроллеры Joy-Con, напоминающие Высший меч и хайлийский щит. Они поступят в продажу в день релиза проекта.

 

Joy-Con

 

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новыестарые4 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 час. 33 мин. назад
andystorm писал(а):
У них было 10 лет чтобы переделать механику игры. Довольно много.
Уверяю вас, они этим занимались не 10 лет, у них всё это время были другие дела)
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)2 час. 54 мин. назад
Mas7er писал(а):
В оригинале всё было завязано на управлении мечом с помощью Wii-mote, поэтому, чтоб сделать обычные удары, пришлось бы полностью переделывать всю механику игры с нуля.
У них было 10 лет чтобы переделать механику игры. Довольно много.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 19 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 18.02.2021 11:45:50
andystorm писал(а):
А почему атаку мечом просто было не поставить одной кнопкой, вместо того, чтобы двигать джойстиком. Неудобно.
В оригинале всё было завязано на управлении мечом с помощью Wii-mote, поэтому, чтоб сделать обычные удары, пришлось бы полностью переделывать всю механику игры с нуля.
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)4 час. 27 мин. назад
А почему атаку мечом просто было не поставить одной кнопкой, вместо того, чтобы двигать джойстиком. Неудобно.
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