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Анонс Surgeon Simulator 2 – новая игра про безумного хирурга

Опубликовано: 13.12.2019 18:03:21
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Оригинальная Surgeon Simulator вышла в 2013 году, и с тех пор успела наделать в интернете немало шуму. Несколько часов назад же на конференции TGA 2019 было анонсировано полноценное продолжение игры про безумного хирурга – Surgeon Simulator 2, что выйдет уже в 2020 году на площадке Epic Games Store.

В представленном трейлере голова пациента путешествует по странной больнице с конвейерами, различными механизмами и даже дорожками для боулинга. Чистого геймплея нам не показали, но, по-видимому, сиквел окажется еще более эксцентричным в сравнении с первой частью.

Game Awards Announcement Trailer
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