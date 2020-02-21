Анонс «рогалика» Rogue Lords – от создателей Styx и Call of Cthulhu

Несколько часов назад студия Cyanide, известная в миру проектами вроде Styx, Call of Cthulhu и Werewolf the Apocalypse, анонсировала свой новый «рогалик» под названием Rogue Lords. Игру разрабатывают вместе с командой Leikir Studio, а роль издателя взяла на себя компания Nacon. Премьера новинки состоится осенью 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Сюжет Rogue Lords будет развиваться в Новой Англии мрачного XVII века. Здесь простые смертные живут бок о бок с демоническими существами, которыми вы, будучи самим Дьяволом, и будете управлять. Вас ожидают встречи с именитыми антагонистами вроде Дракулы, Белой Леди, Кровавой Мэри и т.д. Конечная цель – восстановить былые силы и погрузить мир в хаос.

В ходе прохождения вы сможете выбирать конкретные места для развертывания своей кампании. Успех миссий будет зависеть от исхода пошаговых сражений. Если вас одолеют в бою, тогда все приключение придется начинать с самого начала.