Анонс Realpolitiks II – сиквел глобальной стратегии про мировое господство

Realpolitiks является глобальной стратегией, в которой пользователям нужно добиться господства в современном мире. Сегодня стало известно, что игра получит полноценный сиквел – Realpolitiks II от компании 1C Entertainment и студии Jujubee. Запуск новинки запланировали на осень 2020 года для PC.

На игровой карте Realpolitiks II вы обнаружите 216 государств, каждое из которых можно будет возглавить. Ваша ключевая цель – покорить всю планету, используя армию, шпионаж, дипломатию и прочие инструменты. В пути к величию вы столкнетесь не только с опасными конкурентами, но и случайными событиями, которых в сиквеле больше тысячи: восстания, болезни, голод, падение метеорита и многое другое.

В Realpolitiks II девелоперы добавят переделанную экономическую систему, новые постройки, торговую политику и уникальные умения для советников. Раздел дипломатии пополнится пактами о ненападении и обороне, торговыми соглашениями и иными действиям. Битвы тоже получат определенные улучшения: сражаясь, участникам придется ориентироваться на ландшафт, погоду, строй, снабжение и так далее. А еще в игре появится редактор для создания модификаций.