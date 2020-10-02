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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Анонс нового дополнения к Anno 1800 – Lands of Lions

Опубликовано: 2 час. 38 мин. назад
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Французское издательство Ubisoft представило заключительное и самое масштабное дополнение второго сезона к градостроительной стратегии Anno 1800. Добавка получила название Lands of Lions («Земля львов»). Она привносит в проект регион Энбесу, которым правит император Кетема.

Кроме африканских мотивов, дополнение отметится новыми механиками. К таковым относится использование оросительных каналов и очередная функция, связанная с исследованием мира.

Lands of Lions выйдет 22 октября 2020 года на ПК в рамках второго сезонного абонемента. Добавку также можно будет приобрести отдельно.

Teaser Trailer [RUS]
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