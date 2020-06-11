Анонс музыкального шутера Metal: Hellsinger

Во время IGN Summer of Gaming 2020 компания The Outsiders, которая разрабатывала экшен про викингов Darkborn, а в апреле объявила о его заморозке, анонсировала новую игру под названием Metal: Hellsinger. Совмещая в себе шутер от первого лица и ритм-игру, проект потребует от игроков уничтожать демонских созданий в аду под музыку. Среди исполнителей числятся Matt Heafy, Mikael Stanne, Bjorn Strid, Alissa White-Gluz и другие.

Релиз Metal: Hellsinger состоится в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.