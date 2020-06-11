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Анонс музыкального шутера Metal: Hellsinger

Опубликовано: сегодня, 00:07:22
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Во время IGN Summer of Gaming 2020 компания The Outsiders, которая разрабатывала экшен про викингов Darkborn, а в апреле объявила о его заморозке, анонсировала новую игру под названием Metal: Hellsinger. Совмещая в себе шутер от первого лица и ритм-игру, проект потребует от игроков уничтожать демонских созданий в аду под музыку. Среди исполнителей числятся Matt Heafy, Mikael Stanne, Bjorn Strid, Alissa White-Gluz и другие.

Релиз Metal: Hellsinger состоится в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Official Reveal Trailer - Summer of Gaming 2020
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Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 27)9 час. 13 мин. назад
Аркадка с мелодиями хороша, но лучше мужик не орал. На любителя.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)9 час. 27 мин. назад
Shtefan писал(а):
Ваще не против таких анонсеров, они как раз работают не как функциональный элемент, а как артовый. И это очень вкусно! В BulletStorm было также – чем круче ты выступил, тем больше анонсеров, и глаз радуется такому изобилию, даже если весь экран UIем загорожен
ныне меня больше всего в играх бесит то, насколько скудными стали настройки, я б это все вообще отключал
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)11 час. 13 мин. назад
Лол, это уже третий (BPM, Gun Jam) ритм-шутер, который должен выйти в этом году.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)сегодня, 09:21:22
Rega-002 писал(а):
еще бы больше числа сделали
Ваще не против таких анонсеров, они как раз работают не как функциональный элемент, а как артовый. И это очень вкусно! В BulletStorm было также – чем круче ты выступил, тем больше анонсеров, и глаз радуется такому изобилию, даже если весь экран UIем загорожен
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)сегодня, 05:58:52
еще бы больше числа сделали
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