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Дюка Опубликовал Дюка 10
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Анонс Mass Effect: Legendary Edition и новая часть в разработке

Опубликовано: вчера, 09:42:55
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Компания BioWare официально анонсировала ремастер-трилогию Mass Effect, слухи о которой ходили уже очень давно. Она выйдет под общим названием Mass Effect: Legendary Edition, куда войдет весь одиночный контент и дополнения из Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, плюс бонусное оружие, броня и наборы. Трилогия выйдет весной 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в разрешение 4K Ultra HD. Также разработчики обещают, что игра будет работать по совместимости на Xbox Series X и PlayStation 5, о чем подробнее расскажут в следующем году.

Teaser Trailer [RUS]

Кроме этого, любителей серии порадует тот факт, что ветераны BioWare уже некоторое время трудятся над новой игрой в серии. Пока она находится на ранней стадии разработки, поэтому никаких подробностей не раскрывается.

 

Анонс Mass Effect: Legendary Edition и новая часть в разработке

 

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Игровой разум
КРИТИК (уровень 17)8 час. 10 мин. назад
ну ремастер это не ремейк но все равно я рад
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 13:22:18
BlackSite11 писал(а):
Outer Worlds ?
Честно говоря духа вестерна там не заметил по 15 наигранным часам) это всё-таки не New Vegas, как бы там не пытались их сравнивать.
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)вчера, 12:16:00
fmn1959 писал(а):
Мафия, BloodRayne, Принц..... теперь и Масс в массы. Неужели авторы не понимают, вся вкуснятина игр в первоисточнике. И пусть я буду держать несколько "ящиков" с виндой 95 - 98 и так далее, но и наслаждаться той игрой с диска, когда дрожащими пальцами и, вспоминая моменты жизни - приобретения (это Вам не 2 кнопки на торренте или стеаме), вставляешь в дисковод вожделенное счастье. Может я старый и брюзга.... но из песни (жизни) слов не выбросить.
Изобретать всегда тяжелее, чем переделывать. Посвежее - слабо.
Так старые версии никто не отнимает. А вместо бесконечных сиквелов я лучше поиграю в ремастр/ремейк игры, которая мне нравится.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)вчера, 12:12:33
miharozhnov писал(а):
От Visceral Games подобная игра должна была выйти, но EA всё как обычно похерила, а потом и вовсе студию закрыла.
Это как раз был аналог Star Wars 1313, могли бы действительно получить эдакого "Мандалорца".

Mas7er писал(а):
Я б кстати не отказался от какого-нибудь космо-вестерна в виде игры.
Outer Worlds ?
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)вчера, 12:09:41
Мафия, BloodRayne, Принц..... теперь и Масс в массы. Неужели авторы не понимают, вся вкуснятина игр в первоисточнике. И пусть я буду держать несколько "ящиков" с виндой 95 - 98 и так далее, но и наслаждаться той игрой с диска, когда дрожащими пальцами и, вспоминая моменты жизни - приобретения (это Вам не 2 кнопки на торренте или стеаме), вставляешь в дисковод вожделенное счастье. Может я старый и брюзга.... но из песни (жизни) слов не выбросить.
Изобретать всегда тяжелее, чем переделывать. Посвежее - слабо.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)вчера, 11:53:04
Mas7er писал(а):
Я б кстати не отказался от какого-нибудь космо-вестерна в виде игры.
От Visceral Games подобная игра должна была выйти, но EA всё как обычно похерила, а потом и вовсе студию закрыла.
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)вчера, 11:39:44
 
ветераны BioWare
Ветераны Андромеды ? rofl
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 11:39:11
BlackSite11 писал(а):
Концепт-арт "Мандалорца" выглядит хорошо.smile
Таков путь Bioware.
Я б кстати не отказался от какого-нибудь космо-вестерна в виде игры.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 11:12:17
"Вспоминать легенду" как-то и не особо хочется после концовки 3й части, что до 4 - это отдельный разговор dirol
p.s. Пилите новый DA и не отвлекайтесь на ерунду spiteful
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)вчера, 10:18:34
 
Кроме этого, любителей серии порадует тот факт, что ветераны BioWare уже некоторое время трудятся над новой игрой в серии.
Концепт-арт "Мандалорца" выглядит хорошо.smile
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