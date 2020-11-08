Анонс Mass Effect: Legendary Edition и новая часть в разработке

Компания BioWare официально анонсировала ремастер-трилогию Mass Effect, слухи о которой ходили уже очень давно. Она выйдет под общим названием Mass Effect: Legendary Edition, куда войдет весь одиночный контент и дополнения из Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, плюс бонусное оружие, броня и наборы. Трилогия выйдет весной 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в разрешение 4K Ultra HD. Также разработчики обещают, что игра будет работать по совместимости на Xbox Series X и PlayStation 5, о чем подробнее расскажут в следующем году.

Кроме этого, любителей серии порадует тот факт, что ветераны BioWare уже некоторое время трудятся над новой игрой в серии. Пока она находится на ранней стадии разработки, поэтому никаких подробностей не раскрывается.



