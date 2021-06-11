Анонс красочного приключения Planet of Lana

В рамках мероприятия Summer Games Fest была анонсирована новая приключенческая игра-головоломка от шведской инди-студии Wishfully – Planet of Lana.

События проекта развернутся в красочном мире, полном бездушных машин и неизведанных существ. Планета, которая раньше была местом безмятежного равновесия между человеком, природой и животными, теперь стала чем-то совершенно другим. Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но это история не о войне. Это история о живописной, красивой планете и о путешествии, чтобы сохранить ее такой.

Релиз Planet of Lana состоится в 2022 году на РС, Xbox One и Xbox Series X/S.