НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
000
Sash Опубликовал Sash 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)Скриншоты (9)

Анонс красочного приключения Planet of Lana

Опубликовано: 52 мин. назад
Поделиться:  

В рамках мероприятия Summer Games Fest была анонсирована новая приключенческая игра-головоломка от шведской инди-студии WishfullyPlanet of Lana.

События проекта развернутся в красочном мире, полном бездушных машин и неизведанных существ. Планета, которая раньше была местом безмятежного равновесия между человеком, природой и животными, теперь стала чем-то совершенно другим. Столетия разногласий породили безликую армию, нарушив естественный порядок вещей. Но это история не о войне. Это история о живописной, красивой планете и о путешествии, чтобы сохранить ее такой.

Релиз Planet of Lana состоится в 2022 году на РС, Xbox One и Xbox Series X/S.

Reveal Trailer
Вам также может быть интересно
В разработке находится новый Painkiller Одним из самых больших сюрпризов во время трансляции Summer Game Fest стала новость о том, что компания Saber Interactive разрабатывает новую игру в серии шутеров Painkiller, последняя часть которой выходила в 2012 году... В разработке находится новый Painkiller Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Quarantine анонсировали еще на Е3 2019, однако с тех пор информация о ней почти не поступала, если не считать слухи и утечки. Теперь же Ubisoft объявила, что игра получила другое название Rainbow Six Extraction... Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
52 мин. назад0Анонс красочного приключения Planet of Lana 1 час. 7 мин. назад0Дата открытого бета-тестирования Back 4 Blood 1 час. 15 мин. назад1Показан первый трейлер геймплея Evil Dead 1 час. 46 мин. назад1В разработке находится новый Painkiller 1 час. 47 мин. назад0Bloodhunt – новая игра во вселенной Vampire: The Masquerade 1 час. 57 мин. назад5Новый трейлер и дата релиза Elden Ring 2 час. 7 мин. назад0Лень приходит в Hitman III
Новости игр
Bloodhunt – новая игра во вселенной Vampire: The MasqueradeИГРЫ Bloodhunt – новая игра во вселенной Vampire: The Masquerade Компания Sharkmob работает над новой игрой во вселенной Vampire: The Masquerade, но она далека от обычных для этой франшизы ролевых игр с тяжелыми диалогами. Вместо этого нас ждет насыщенный боевыми действиями экшен... Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six QuarantineИГРЫ Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Quarantine анонсировали еще на Е3 2019, однако с тех пор информация о ней почти не поступала, если не считать слухи и утечки. Теперь же Ubisoft объявила, что игра получила другое название Rainbow Six Extraction... Показан первый трейлер геймплея Evil DeadИГРЫ Показан первый трейлер геймплея Evil Dead Во время трансляции Summer Game Fest состоялась премьера геймплейного трейлера кровавого экшена Evil Dead: The Game. В видео можно увидеть различных персонажей, оценить разнообразие арсенала...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Дата открытого бета-тестирования Back 4 BloodCtrl + стрелка вправо