Во время трансляции Inside Xbox состоялся анонс космического шутера CHORUS от Fishlabs и Deep Silver, который станет доступен в 2021 году на ПК, Xbox One, Xbox Series X, PS4 и PS5. В нем игрокам предстоит выступить в роли Нары, сев за штурвал ее верного космического истребителя Forsaken, и отправиться спасать галактику от угнетения. Чтобы остановить Круг и его лидера, Великого Пророка, вам предстоит освоить разрушительное вооружение и различные способности, такие как экстрасенсорное восприятие, телепортация и телекинез.

Ниже представлен трейлер, заснятый на Xbox Series X.