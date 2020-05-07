НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
816
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)

Анонс космического шутера CHORUS

Опубликовано: 07.05.2020 19:00:50
Поделиться:  

Во время трансляции Inside Xbox состоялся анонс космического шутера CHORUS от Fishlabs и Deep Silver, который станет доступен в 2021 году на ПК, Xbox One, Xbox Series X, PS4 и PS5. В нем игрокам предстоит выступить в роли Нары, сев за штурвал ее верного космического истребителя Forsaken, и отправиться спасать галактику от угнетения. Чтобы остановить Круг и его лидера, Великого Пророка, вам предстоит освоить разрушительное вооружение и различные способности, такие как экстрасенсорное восприятие, телепортация и телекинез.

Ниже представлен трейлер, заснятый на Xbox Series X.

Announce Trailer
Вам также может быть интересно
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Уже через несколько дней начинается последний месяц весны, и компания Microsoft раскрыла список игр, которые будут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold. В мае пользователи Xbox 360 и Xbox One получат гонку... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Игры PlayStation Plus в мае 2020 года Вчера Microsoft опубликовала список игр, которые станут бесплатными в мае для подписчиков Xbox Live Gold, а сегодня пришел черед Sony. Компания поделилась двумя проектами для обладателей PlayStation Plus... Игры PlayStation Plus в мае 2020 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 5 мин. назад1Трейлер геймплея Партизаны 1941 вчера, 11:54:181LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет осенью вчера, 10:33:500«Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine Royale 07.05.2020 21:19:550Turok на троих – Second Extinction 07.05.2020 20:53:182Yakuza: Like a Dragon анонсирован на Xbox Series X, Xbox One и ПК 07.05.2020 20:47:531Атмосферный трейлер Scorn 07.05.2020 20:36:281Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Новости игр
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020ИГРЫ Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Уже через несколько дней начинается последний месяц весны, и компания Microsoft раскрыла список игр, которые будут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold. В мае пользователи Xbox 360 и Xbox One получат гонку... Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2ИГРЫ Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Во время трансляции Inside Xbox был показан «очень милый» трейлер ролевой игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Кроме танцующих вампиров, в нем можно увидеть кадры того, чем предстоит заниматься в игре новоиспеченному кровососу... Новый сюжетный трейлер The Last of Us: Part 2ИГРЫ Новый сюжетный трейлер The Last of Us: Part 2 Сегодня Naughty Dog планировала показать новый трейлер The Last of Us: Part 2, так и случилось. После того, как жестокие события разрушили мир, который Элли обрела в Джексоне, она решает наказать виновных сама...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трансляция майского Inside XboxCtrl + стрелка вправо