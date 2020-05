Анонс космического шутера CHORUS

ИГРЫ

Новый сюжетный трейлер The Last of Us: Part 2

Сегодня Naughty Dog планировала показать новый трейлер The Last of Us: Part 2, так и случилось. После того, как жестокие события разрушили мир, который Элли обрела в Джексоне, она решает наказать виновных сама...