Анонс и детали Battlefield 2042

Разработчики из DICE и издательство Electronic Arts полноценно анонсировали Battlefield 2042 – новую часть знаменитой серии шутеров от первого лица. Игра отправит пользователей в недалекое будущее и позволит поучаствовать в войне между США и Россией.

Проект способен похвастаться наличием семи карт для боев с участием 128 человек, но будут и другие, менее масштабные режимы. Среди остальных подробностей стоит отметить возможность персонально настраивать оружие, технику и устройства, призыв робопса, наличие крюка-кошки и вингсьюта. Кроме того, на одной из локаций реализовано торнадо, которое будет вносить коррективы в сражения.

Также важно отметить систему оперативников с делением на четыре класса, где каждый обладает уникальным навыком. А вот одиночной кампании в шутере не будет.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.