НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Анонс и детали Battlefield 2042

Опубликовано: 8 мин. назад, Sailas77
Поделиться:  

Разработчики из DICE и издательство Electronic Arts полноценно анонсировали Battlefield 2042 – новую часть знаменитой серии шутеров от первого лица. Игра отправит пользователей в недалекое будущее и позволит поучаствовать в войне между США и Россией.

Проект способен похвастаться наличием семи карт для боев с участием 128 человек, но будут и другие, менее масштабные режимы. Среди остальных подробностей стоит отметить возможность персонально настраивать оружие, технику и устройства, призыв робопса, наличие крюка-кошки и вингсьюта. Кроме того, на одной из локаций реализовано торнадо, которое будет вносить коррективы в сражения.

Также важно отметить систему оперативников с делением на четыре класса, где каждый обладает уникальным навыком. А вот одиночной кампании в шутере не будет.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вам также может быть интересно
Дата презентации новой Battlefield Студия DICE и Electronic Arts рассказали, когда состоится полноценная презентация новой Battlefield. На официальном аккаунте франшизы в Twitter появилось сообщение, что мероприятие пройдет 9 июня, начало в 17:00 по Москве и Киеву... Дата презентации новой Battlefield Геймплейная презентация Far Cry 6 Французское издательство Ubisoft провело прямую трансляцию, на которой продемонстрировало кинематографический трейлер и первый геймплей Far Cry 6. Зрителям показали едва ли не все аспекты грядущего шутера... Геймплейная презентация Far Cry 6
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)4 мин. назад
Пока все устраивает, трейлер красочен, будем ждать геймплея!
Игровые новoсти
8 мин. назад1Анонс и детали Battlefield 2042 4 час. 7 мин. назад1Прямая трансляция анонса новой Battlefield 8 час. 34 мин. назад1Релизный трейлер Backbone 08.06.2021 17:26:242Оценки Ratchet & Clank: Rift Apart 08.06.2021 10:11:120Devolver Digital анонсировала экосимулятор Terra Nil 07.06.2021 20:05:130Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine 07.06.2021 09:32:161Новый трейлер Chernobylite
Новости игр
Релизный трейлер BackboneИГРЫ Релизный трейлер Backbone Разработчики пиксельного нуар-приключения Backbone выпустили трейлер к релизу игры, который состоялся на ПК. Также проект создается для PS4, Xbox One и Nintendo Switch, однако на консолях он появится позже... Трейлер к релизу Chivalry 2ИГРЫ Трейлер к релизу Chivalry 2 До запуска Chivalry 2 еще осталось пять дней, однако Torn Banner Studios и Deep Silver уже опубликовали релизный трейлер игры. В нем сначала показывается сражение между бойцами двух противоборствующих фракций... Представлена Warhammer 40,000: Chaos Gate – DaemonhuntersИГРЫ Представлена Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters На недавней прямой трансляции Warhammer Skulls Showcase состоялся анонс Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters. Это тактическая пошаговая RPG, которая создается силами студии Complex Games и издательства Frontier Developments...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Прямая трансляция анонса новой BattlefieldCtrl + стрелка вправо